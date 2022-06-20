CHP'li Öztrak: Savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da öteden beri tekrarlayarak söylüyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, çok daha fazla teşvik vereceğiz ama kimse bizim birilerinin trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemesin" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sırada basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, "Milletimiz hep bir ağızdan, 'Geliyor gelmekte olan' diye haykırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, milletin masasının etrafında bir araya gelen 6 parti, gümbür gümbür iktidara geliyor. Milletin derdine derman olmak için; pahalılığı, yoksulluğu bitirmek için geliyor. Adalet, özgürlük ve demokrasinin teminatı, millet iradesinin tecelligahı gazi Meclis'imizi, milletin geleceğinde yeniden söz sahibi yapmak için geliyor. Biz milletimizle bir olmaya, beraber olmaya, mücadeleyi çığ gibi büyüterek 84 milyona umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim ki ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da öteden beri tekrarlayarak söylüyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, çok daha fazla teşvik vereceğiz ama kimse bizim birilerinin trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemesin."

Demirören Haber Ajansı / Politika