CHP'li Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sabit gelirli için birkaç milyonu aşan fiyatlarla ev almak artık hayal ötesi. Kiralar almış başını gitmiş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sabit gelirli için birkaç milyonu aşan fiyatlarla ev almak artık hayal ötesi. Kiralar almış başını gitmiş" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP meclis grubu olarak ÖSYM'deki sınav usulsüzlüklerinin araştırılması için Meclis'te 2009 yılından bu yana 20 önerge verdiklerini belirterek, "Zaman kimi haklı çıkardı? Elbette mutlu değiliz; ama bizi haklı çıkardı. Milyonlarca gencimizin hayalleriyle umutlarıyla oynadılar. Milyonlarca ailenin emeğini çaldılar" dedi.

Soruları da yanıtlayan Öztrak, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik saldırısı ile ilgili soruya "CHP olarak bizim hiçbir şiddet olayını tasvip etmemiz mümkün değildir. Hele hele basın mensuplarına uygulanacak şiddeti hiç kabul edemeyiz" cevabını verdi.