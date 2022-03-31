CHP'li Öztrak: Orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmamız lazım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Demokrasimizi güçlendirmek zorundayız ve artık mahkum olduğumuz orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmamız lazım" dedi.

Hatay'da Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, otelde nakliyeciler ve iş insanlarıyla buluştu. CHP'li 15 milletvekilinin de katıldığı toplantıda konuşan Öztrak, büyümenin kapsayıcılığına vurgu yaptı, zenginliğin hakça paylaşılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Öztrak, "Liyakatli, bilgili, tecrübeli kadrolarla 4 sütunlu sürdürebilir kalkınma stratejimizi hayata geçireceğiz. Dünyada büyük fırsatlar var ancak zengin olan, demokrasisi olan blok içinde yer almak istiyorsak herkesin adalete erişimini sağlayarak, her düzeyde hesap verebilir ve kapsayıcı kurumları oluşturmak zorundayız. Demokrasimizi güçlendirmek zorundayız ve artık mahkum olduğumuz orta gelir tuzağından bir an önce kurtulmamız lazım" dedi.

Faik Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.