CHP'li Öztrak: Önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız

CHP'li Öztrak: Önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyızCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bundan 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çok daha hazırlıklı bir şekilde girmeye, önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız" dedi.