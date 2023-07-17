CHP'li Öztrak: Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Meclis açılır açılmaz taşeron işçi sorununu çözmeye söz verdiler; unuttular. Milletin vekilleri bu zulmü, ekonomik soykırımı konuşamasın, milletin hakkını savunamasın diye Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) artışını Meclisi kapatıp yaptılar. MYK toplantımızda, CHP grubumuzun Meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken Faik Öztrak açıklama yaptı. Öztrak, MYK toplantılarının gündeminde hükümetin politikalarının olduğunu söyleyerek, "Hükümetin kendi hatalarının faturasını ücretlilere, dar ve sabit gelirlilere kesen, acımasız politikalarını, gelir dağılımını daha da bozan, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, sürdürülemez bir biçimde gelir ve servet dağılımını bozan bu uygulamalara karşı nasıl mücadele edileceğini toplantımızda ele aldık. Erdoğan'ın kazanın dibini nasıl deldiğini bugün açıklanan haziran ayı bütçe verileri ortaya koyuyor. Yılın ilk 6 ayında milletten toplanan vergiler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttı. 1 trilyon 602 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde faize ödenen para ise önceki yıla göre ikiye katlandı, 275 milyar 243 milyon lira oldu. Zenginin mevduatına döviz garantisi anlamına gelen, 'Hazineye yük getirmeyecek' dedikleri Kur Korumalı Mevduat için milletin kesesinden ödenen para tamı tamına 25 milyar lira. Bu ödemeler şimdi torba yasayla bütçeden alınıp Merkez Bankası'nın sırtına yıkıldı" ifadelerini kullandı.

Benzin ve motorine gelen ÖTV zamma ilişkin de değerlendirmede bulunan Öztrak, "Erdoğan, 15 Temmuz 2023 tarihinde imzalayıp yayımladığı kararla benzine ve motorine tek seferde 6 lira zam yaptı. Benzin ve mazot 35 liraya, LPG 15 liraya dayandı. Konutlarda kullanılan doğal gazın ÖTV'si de üçe katlandı. Meğer 15 Temmuz gecesi duyulan salalar, bir litre benzinin 35 lira olduğu ekonomi ve onun altında kalan aziz milletimiz için okunuyormuş. Erdoğan, önce devalüasyonun önünü açtı. Sonra KDV oranlarını artırdı. Üstüne ÖTV'yi bindirdi. Seçim öncesinde 20 lira olan bir litre benzinin fiyatını 35 liraya; 19 lira olan bir litre mazotun fiyatını 33 liraya çıkardı. 12 Mayıs'tan bugüne dünyada petrol fiyatları yüzde 8 artarken, bizde pompa fiyatları yüzde 73 arttı. Bu arada Meclis tatile girdi. Erdoğan'ın verdiği sözler havada kaldı. Seçimden önce esnafın emeklilik prim gün sayısını düşüreceklerdi; yapmadılar. Meclis açılır açılmaz taşeron işçi sorununu çözmeye söz verdiler; unuttular. 3 bin 600 ek göstergede birinci dereceye gelenler için Meclis açılır açılmaz düzenleme sözü verdiler; onu da tutmadılar. Milletin vekilleri bu zulmü, ekonomik soykırımı konuşamasın, milletin hakkını savunamasın diye ÖTV artışını Meclisi kapatıp yaptılar. MYK toplantımızda CHP grubumuzun, Meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık" dedi.

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-Öztrak'ın açıklaması

Elif ER/ANKARA, -