CHP'li Öztrak: Kongre ile ilgili karar PM'de değerlendirilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımız, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) hafta sonu yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri, işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir. Kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak Parti Meclisi'nde değerlendirilecek" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK toplantısından sonra ilk kez konuştu. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabilmek için çok çalıştığını belirterek, "Arzu ettiğimiz sonucu alamadık. Ancak, Genel Başkanımız ülkemizdeki her iki seçmenden birinin oyunu aldı. 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Muhalefetin bu desteği muhafazası ve artırması, bunu hükümeti denetleme ve dengelemede kullanması, hükümetin sorumsuzluklarının, millet adına bir ölçüde kontrolünü sağlayacaktır. Erdoğan da bunun farkındadır. Bu desteği dağıtmaya çalışmaktadır. Onun için de partimizin iç işlerine burnunu sokmaya kalkmakta, bunu da açıkça söylemektedir. İşte buna senin gücün yetmez. Yedi düvel uğraştı, genlerinde Kuvayimilliye, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine müdahale edemedi. Sen kimsin? CHP, milletin partisidir. Kimsesizlerin kimsesidir, CHP'nin istikametini sen çizemezsin, milletimiz çizer" ifadelerini kullandı.

CHP'li Öztrak, MYK toplantısında olağan kongre takvimini de ele aldıklarını kaydederek, "Bu kapsamda kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak Parti Meclisi'nde değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri de dikkate alarak yeni MYK'mız bunun kararını verecektir. Önümüzdeki süreç zorludur. Sadece ekonomik açıdan değil, demokrasimiz ve hukuk devleti açısından da. Bunun ilk işaretleri görülmeye başlandı. Genel Başkanımıza yönelik fezleke tehditleri, belediye başkanlarımızı görevden alma imaları, televizyonlara başlatılan RTÜK incelemeleri, Gezi'nin 10'uncu yılını ananlara çok sert polis müdahaleleri, Türkiye Belediyeler Birliği'ni sarayın bahçesine çeviren kararlar, AK Parti'li Belediye Meclis üyelerinin gazetecilere saldırması ama bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutmaz. 28 Mayıs'ta, Türkiye'de her iki kişiden birinin desteğiyle büyük bir değişim başlamıştır. Bu önünde duranların ayaklarını yerden kesecek bir çığdır. Her adımda artacak, büyüyecek, engellenemez hale gelecektir" diye konuştu.