CHP'li Öztrak: Karar tamamen siyasi, dokunanın elini yakar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Verilen mahkumiyet kararı, ne hukukidir ne vicdanidir ne de ahlakidir. Bu, tamamen siyasi bir karardır; dokunanın elini yakar. Bunun senaryosu, tıpkı diğerleri gibi sarayın karanlık dehlizlerinde yazılmıştır. Sarayın eli, en başından itibaren bu dava dosyasının içindedir" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararını değerlendiren Öztrak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası, getirilmek istenen siyaset yasağı; milletimizin iradesine, 16 milyon İstanbullunun iradesine, partimize karşı siyasi bir mühendislik girişimidir. İstanbullunun seçimini bir türlü hazmedemeyen, İstanbul'u kaybedenin Türkiye'yi de kaybedeceğini bilen bir siyaset bezirganın bitmez tükenmez kumpaslarından biridir. Şimdi bu davayı açan savcı verilen cezayı az bulmuş. Kararı istinaf mahkemesine götürmek için gerekçeli kararı ivedilikle talep etmiş. Bir de 'Ben izne çıkıyorum, kararı başsavcılığa gönderin' demiş. Hayırdır? Bu neyin telaşı, bu neyin acelesi? 'İzin aldım' deyip dosyayı başsavcılığa devretmek de neyin nesi? Yine hangi kumpasların peşindeler? Çok açık söyleyelim. Verilen mahkumiyet kararı; ne hukukidir ne vicdanidir ne de ahlakidir. Bu, tamamen siyasi bir karardır; dokunanın elini yakar. Bunun senaryosu, tıpkı diğerleri gibi sarayın karanlık dehlizlerinde yazılmıştır. Sarayın eli, en başından itibaren bu dava dosyasının içindedir. Bunun aksini iddia etmek safdillik olur. Süreç ortadadır. Davaya bakan ilk hakim dosyadan el çektirilmiş, teamüllere aykırı bir şekilde başka bir şehre tayin edilmiş. Davaya seyyar bir hakim atanmış, milletin iradesini gasbetme girişimi başlamış" diye konuştu.