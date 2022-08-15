Haber : Öztrak: "Kur korumalı mevduat için 7 ayda ödenen toplam para 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı" - Haberler

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Öztrak: "Kur korumalı mevduat için 7 ayda ödenen toplam para 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

"Son bir ayda yani Temmuz ayında kur korumalı mevduat için bütçeden yapılan ödeme 23 milyar 361 milyon lira oldu"

"Kur korumalı mevduat için 7 ayda ödenen toplam para ise 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı"

AA / Politika

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