CHP'li Öztrak: İktidarımızda hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Samimi olmadığını gösterdi. Zorba olduğunu kanıtladı. Özgürlükçü Anayasa yapmak kim, Erdoğan kim? Biz iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu çıkaracağız. Anayasa'ya da geçireceğiz" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, süt üreticisi ve besicinin aylardır yüksek maliyetler nedeni ile feryat ettiğini belirterek, "Son bir yılda besi ve süt yemi yüzde 115 zamlanmış. Mazot yüzde 215 zam görmüş ama Ulusal Süt Konseyi; Nuh diyor peygamber demiyor. Çiğ süt fiyatını 7,5 liraya sabitlediler. Öylece bekliyorlar ama süt fiyatları artmadığı halde, mazot ve yem fiyatları aldı başını gidiyor. Sektör uzunca bir süredir can çekişiyor. Üretici, gebe hayvanlarını kesiyor. Bu beceriksizler yüzünden en az 1 milyon damızlık ve süt ineği kesime gönderilmiş. Bunu şimdi yerine koymaya kalksak ihtiyaç duyulan kaynak 42 milyar lira. Tabii alacak hayvan, bunlara bakacak besiciyi bulabilirsen" diye konuştu.