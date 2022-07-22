CHP'li Öztrak: 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ?"Biz 'bunlar milleti unuttular' diye boşuna söylemiyoruz. 'Hanım kızımız' ifadesi Anadolu'muzda kullanılan bir ifade. Ama 'hanım kızımız' ifadesine bile bunlar takmışlar" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ekonomi yönünde maddi kayıpların çok yüksek olduğunu belirterek, "Ama kaybedilen kuşakları yerine koymak ne yazık ki mümkün değil. AK Parti 20 yıldır iktidarda. 20 yılda, 8 tane Milli Eğitim Bakanı gördük. Her bakanla eğitim sistemimiz değişti. 20 yılda eğitimde fırsat eşitliği kalmadı. İyi ve markalaşmış devlet okullarımız vasatın altına düşürüldü. Devlet okulları, ideolojik format atmanın aracına dönüştürüldü. Parası olan çocuğunu özel okullara gönderdi. Parası olmayan kaliteli eğitimden mahrum kaldı. Ne yazık ki pek çok kuşak, niteliksiz eğitim sistemiyle, yok yere heba edildi. Çocuklarımıza doğru dürüst bir eğitim verilemiyor. İyi eğitimli az sayıdaki gencimiz de bu iktidar tarafından küstürülüp, yurt dışına kaçırılıyor. Ama bu arada da akın akın, milyonlarca mülteci ülkemize doluşturuluyor. Hudut namus olmaktan çıktı. Türkiye her geçen gün hem zihinsel hem kültürel olarak çölleşiyor" ifadelerini kullandı.

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde tercümanlık yapan Fatima Kavakcı Abushanab hakkındaki 'hanım kızımız' ifadesiyle ilgili suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin soru üzerine, "Biz 'bunlar milleti unuttular' diye boşuna söylemiyoruz. 'Hanım kızımız' ifadesi Anadolu'muzda kullanılan bir ifade. Ama 'hanım kızımız' ifadesine bile bunlar takmışlar. 'Hanım kızımız' ifadesine karşı hakaret davası açacaklarmış. Buradan bir kere daha söyleyeyim, altını çizerek söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşme bir çay sohbeti değildir, bir aile içi görüşme değildir, kahvede bir buluşma hiç değildir; devletler arası resmi bir görüşmedir. Bu görüşmelerin tutanakları devletin resmi arşivine mutlaka girmelidir. Ne dava açarlarsa açsınlar, biz bunun peşini bırakmayız. İş başına gelmemiz an meselesi. İş başına geliyoruz. Gelir gelmez de bu tutanaklara bakacağız; ne alındı ne verildi görmek istiyoruz" dedi.