CHP'li Öztrak: Görüşmede bakanlık konusu gündeme gelmemiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve partisi sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde açıklama yaptı. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metninin son derece açık olduğunu belirterek, "Protokolün 4'üncü maddesinde yer alan düzenleme Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. Mutabakat metnimizin 60'ncı sayfasında 'Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilmemesini güvence altına alacağız.' Millet İttifakı'nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılamayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir" dedi.