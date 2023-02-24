CHP'li Öztrak: Devletin bu kadar acze düşürüldüğünü düşünmek istemiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şirketlerin elinde ne kadar sabit kanatlı, ne kadar hareketli kanatlı hava aracı var? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) elinde bunların bir kütüğü, bir listesi nasıl olmaz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şirketlerin elinde ne kadar sabit kanatlı, ne kadar hareketli kanatlı hava aracı var? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) elinde bunların bir kütüğü, bir listesi nasıl olmaz? Biz hala devletin bu kadar acze düşürüldüğünü düşünmek istemiyoruz. Mutlaka bir izahat bekliyoruz" dedi.

?CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), dün açıkladığı ölüm istatistiklerine ilişkin, "2020 ve 2021 yıllarında 87 bin 334 yurttaşımızı salgında kaybettiğimizi açıkladılar. Bu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından 5 bin vefat daha fazla. Çukurova'da, 'Acıyı, acıyla yuğmak' diye bir tabir vardır. Salgında millete IBAN numarası gönderenler adeta deprem acısıyla salgının acısını yuğmaya kalktılar. Yine 2021 yazında Batı Karadeniz'i sel vurdu. Onlarca insanımız selde boğuldu. Selden birkaç gün önce Somali'ye 30 milyon dolar hibe eden Erdoğan, selden sonra yine milletimize IBAN gönderdi. Bunların afrasına tafrasına bakarsanız hac farz olmuş; ama yaptıklarına bakarsanız zekata muhtaçlar" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı SHGM'nin depreme havadan müdahale etmek için hava araçları sahibi 142 şirkete yazı yazdığını belirten Öztrak, " Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem olduktan sonra deprem akşamı mesai bitimine kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak üzere ülkedeki şirketlerden hava araçlarının durumunu bildirmelerini istiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yazdığı yazıdan Adıyaman'da deprem yaşandığından haberi olmadığını görüyoruz. Gönderilen resmi yazıda, depremin vurduğu iller arasında Adıyaman'ın adı bile sayılmamış. Şimdi Adıyamanlılar, 'Depremde yalnız bırakıldık' derken, haksız mı? Bu nasıl deprem hazırlığı? Hazırlık dediğiniz böyle mi olur? Hazırlık, depremlerden önce yapılır; depremlerden sonra değil. Şirketlerin elinde ne kadar sabit kanatlı, ne kadar hareketli kanatlı hava aracı var? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün elinde bunların bir kütüğü, bir listesi nasıl olmaz? Biz hala devletin bu kadar acze düşürüldüğünü düşünmek istemiyoruz. Mutlaka bir izahat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.