CHP'li Öztrak: Depremin arkasına sığınıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, vergi zamlarına ilişkin, 'Depremin, depremzedenin arkasına sığınıp, milletin gırtlağına 'para' diye çökmeye kalkıyorlar. Buna kimse inanmaz, inandıramazlar' dedi. CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, vergi zamlarına ilişkin, 'Deprem gerekçesiyle vatandaşlarımızın sırtına yeni vergiler yüklemeye hazırlanıyorlar. Bunu bir torba yasa içine koyup, gerekçesinde de 'deprem' demişler. Meclis'e getirdiler. Burada büyük bir samimiyetsizlik var. Deprem olmuş 6 Şubat'ta, yasa geliyor temmuzda. Yetmez bir de aynı torbaya, memur maaş düzenlemeleri konuluyor ki çabuk geçsin. Seçim nedeniyle harcama musluklarını sonuna kadar açtılar. Daha önce, 'Seçim kaybedeceğimi bilsem dahi yapmam' dedikleri ne varsa bir bir yaptılar. Hazinenin ve Merkez Bankası'nın kasalarını tamtakır ettiler. Şimdi depremin, depremzedenin arkasına sığınıp, milletin gırtlağına 'para' diye çökmeye kalkıyorlar. Buna kimse inanmaz, inandıramazlar. Getirdikleri torba yasalaşırsa, bu yıl aldıkları Motorlu Taşıtlar Vergisini bir daha alacaklar. Buna da '1 defalık' demişler. Vatandaşlarımız hazır olsun. Bu hovarda hükümet, bunu da kalıcı hale getirir. Bir de Cumhurbaşkanına, ÖTV'yi olağanüstü artırma yetkisi veriyorlar. Bunların hepsi Anayasa ve ilgili yasalara aykırı' dedi.