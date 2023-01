CHP'li Öztrak: Cumhur ittifakı kendi göbeğini kendi kessin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "6 Nisan'a kadar olacak bir seçim tabii ki erken seçimdir, buna destek oluruz. Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim ise siyaset mühendisliğidir. Bu saatten sonra Cumhur ittifakı kendi göbeğini kendi kessin" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ülkenin orta direğinin çöktüğünü söyleyerek, "Orta direk dediğimiz devlet dairesinde memurdur, fabrikada işçidir, dükkanda esnaftır, kahvede emeklidir. Bir ülkenin orta direği ne kadar güçlüyse toplumu da siyaseti de ekonomisi de o kadar güçlüdür. Bir ülkenin orta direği ne kadar huzurluysa haneler de o kadar huzurludur; ama bu ucube rejim elinde ülkemizin orta direği geçtik hayat kavgasını, hayatta kalma kavgası veriyor. Memleket, memleket olmaktan çıktı. Survivor setine döndü" diye konuştu.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faik Öztrak, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması ile ilgili, "Bundan sonra Erdoğan'a her mevsim kış, bize ise her mevsim bahar, milletimize her mevsim yaz olacak. Şimdi erken seçim için 6 parti tutumunu açıkladı. 6 Nisan'a kadar olacak bir seçim, tabii ki erken seçimdir, buna destek oluruz. Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim ise siyaset mühendisliğidir. Bu saatten sonra Cumhur ittifakı kendi göbeğini kendi kessin. Erdoğan'ın adaylığı konusuna gelince; şimdi her iş Anayasa'da yazılı. Hukukular tartışır ve kararını verir. Cumhur ittifakının adayının kim olacağının bizim için hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Hep söylüyoruz; Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı Millet ittifakının adayı olacaktır" ifadelerini kullandı.