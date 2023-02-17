CHP'Lİ ÖZTRAK: ATATÜRK'ÜN EMANETİ HATAY'A SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz bu ülkeyi akılla bilimle liyakatle yöneteceğiz. Biz Atatürk'ün emaneti Hatay'a sahip çıkacağız. Demografik yapısının değişmemesi için her tedbiri alacağız. Yıkılan şehirlerimizi, depreme dayanacak şekilde yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, hükumetin deprem için gereken tedbirleri almadığını savunarak, "Oysa bilim insanları uyarmış. Namuslu bürokratlar raporlar hazırlamış. Devleti yönetenlere bilgi vermiş. Tüm bilgiler, ülkeyi yönetenlerin elinde; ama yolsuzluğa batmış yöneticiler tüm bu uyarılara kulak tıkamışlar. Devletin raporlarını sümen altı etmişler. Rant uğruna milletin canına kastetmişler. Depremde toplanma alanlarını bile ranta peşkeş çekmişler. Şimdi bu cinayetin müsebbipleri ortaya çıkmış, 'Asrın felaketi' diyerek, 'Dünyada hiçbir ülkenin böylesine bir felakete kapasitesi yetmez' diyerek asrın ihmalkarlığının, asrın cinayetinin, asrın ihanetinin sorumluluğunu üstlerinden atmaya çalışıyor" diye konuştu.

'ÖZEL ARAMA KURTARMA TABURU NEREDEYDİ?'

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) emrin geç verildiğini söyleyen Öztrak, "Gölcük depreminden hemen sonra kurulan çok iyi eğitilmiş askerlerden oluşan Özel Arama Kurtarma Taburu neredeydi? Arama kurtarmada tecrübeli madencilerimizi zamanında sahaya neden sürmedin? Arama kurtarma ekipleri ve araçları, enkazın başına neden geç gitti? Sahada neden yeterli sayıda termal detektör görüntüleme cihazı yoktu? Enkaz altında kalan yurttaşlarımızın elindeki tek iletişim aracı olan sosyal medyayı neden kararttın? Depremde 'altın saatler' olarak bilinen ilk 72 saati göz göre göre neden heba ettin? Erdoğan, depremden sonraki 72 saatte görevini doğru dürüst yapsaydı can kayıplarımız bu kadar ağır olmayacaktı. Kentleri depreme dayanıklı hale getirme konusunda görevlerini ihmal edenler, savsaklayanlar, afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda da gereğini yapmamışlar. Deprem bağıra bağıra gelmiş; ama Erdoğan sarayından duymamış. Görevini açıkça ihmal etmiş. Maliyeti de 38 bin 44 vatandaşımızın hayatı olmuş. O da şimdilik" dedi.

'HATAY'IN DEMOGRAFİK YAPISININ DEĞİŞMEMESİ İÇİN HER TEDBİRİ ALACAĞIZ'

Öztrak, CHP Genel Merkezi'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi ile milletin yanında olduklarını belirterek, "Bu hükumetin açtığı yaraları milletimizle birlikte biz saracağız. Biz bu ülkeyi akılla bilimle liyakatle yöneteceğiz. Biz Atatürk'ün emaneti Hatay'a sahip çıkacağız. Demografik yapısının değişmemesi için her tedbiri alacağız. Yıkılan şehirlerimizi, depreme dayanacak şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Seçimden hemen sonra 'Güvenli Evler' seferberliğini başlatacağız. Fay hatları üzerindeki tüm yapı stokunun risk analizlerini yapacağız. İstanbul depremine karşı 'Hayat İstanbul' projesini uygulamaya koyacağız. 'Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı'nı kuracağız. Afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. 'Mekansal Acil Durum Planları'nı yapacağız. Yeterli deprem toplanma alanlarını oluşturacağız. Afet yönetimini etkisizleştiren imar aflarına son vereceğiz" diye konuştu.