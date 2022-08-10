CHP'li Öztrak: 6 parti, ülkemizi ayağa kaldırmaya hazır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet masasındaki 6 parti, aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi bir kişinin iradesine göre değil milletin iradesine göre ülkemizi istişareyle yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet masasındaki 6 parti, aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi bir kişinin iradesine göre değil milletin iradesine göre ülkemizi istişareyle yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırdır" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bu hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını Edirne'de gerçekleştirdiklerini belirterek, " Türkiye'nin her yerinde yaşanan sorunlar, Edirne'de de yaşanıyor. Trakya önemli bir sanayi ve tarım bölgesi. Trakyalı çiftçilerimiz de diğer çiftçilerimiz gibi artan maliyetlerin altında eziliyor. Son 1 yılda dap gübresi yüzde 194, üre gübresi yüzde 229 zam gördü. Geçen yıl bu zamanlar 880 liraya dolan traktör deposu bugün 2 bin 814 liraya doluyor. Çiftçinin mazot maliyeti 1 yılda 3'e katlandı. İlaç, tohum, üretimde kullanılan tüm girdilerin fiyatları uçtu gitti" diye konuştu.

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