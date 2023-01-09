CHP'li Öztrak: 30 Ocak'ı beklesinler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Anlaşılan her türlü zorlamaya, meydan okumaya rağmen 6'lı Masa'nın bu disiplinli çalışmalarının yürüyor olması hükümetin başını rahatsız ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Anlaşılan her türlü zorlamaya, meydan okumaya rağmen 6'lı Masa'nın bu disiplinli çalışmalarının yürüyor olması hükümetin başını rahatsız ediyor. 'Bizimkisi onlardan daha iyi. Bizim protokolümüz de hazır' söylemini tedavüle soktu. Ne diyelim; taklitler asıllarını yaşatır. 30 Ocak'ı beklesinler, ülkemizi karanlıktan aydınlığa nasıl çıkaracağımızı görsünler" dedi.

CHP'li Öztrak, Türkiye'de işçi, memur, esnaf ve emekliden oluşan milyonlarca orta direk ailesinin büyük bir beslenme ve barınma krizi ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Bu iki kriz bir araya gelerek, mengene gibi milletimizi sıkıştırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, dünyada gıda fiyatları son bir yılda yüzde 1 gerilemiş. Aynı dönemde bizdeki gıda fiyatları yüzde 77 artmış. Bu da TÜİK marketlerindeki makyajlı etiketlere göre. Ne yazık ki bu kış çok kurak geçiyor. Ocak ayındayız ama ortada ne kar var ne de yağmur. Korkunç bir kuraklık kapıda ve tarım devriminin yaşandığı topraklarımızda yokluğun yanında, açlığı konuşuyoruz" dedi.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, HDP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için 'Ortak adayda uzlaşabiliriz' açıklamasıyla ilgili, "HDP de Meclis'te grubu bulunan bir partidir. Dolayısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin kendi içişlerini ilgilendiren kararlarla ilgili konuşmayı siyasi nezaket bakımından doğru bulmayız" dedi.