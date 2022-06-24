CHP'li Öztrak: 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayına milletin masasını oluşturan 6 partinin genel başkanları karar verecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 4 yıl önce bugün geçtiğini anımsatarak, "4 yıl önce, milletimizin bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu, 508 milyar 962 milyon liraydı. Bugün 1 trilyon 165 milyar lira. 4 yılda, milletimizin bankalara borcu 2'ye katlandı. 4 yıl önce devletin borcu 959 milyar liraydı. Bugün 3 trilyon 364 milyar lira. Devletin borcu 4 yılda, 4'e katlandı" diye konuştu.

Öztrak, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarız, isterse destek veririz' şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Öncelikle Demokrat Parti'nin sayın genel başkanına teşekkür ediyoruz. Zaten cumhurbaşkanı adayına milletin masasını oluşturan 6 partinin genel başkanları karar verecektir. Bu soruyu soranlara söylüyorum; 'aceleye etmeyin, bekleyin' Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı milletin masasının belirleyeceği aday olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.