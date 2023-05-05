CHP'li Özgür Özel, Tokat'ta mitingde konuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tokat'ın Turhal ilçesinde mitinge katıldı.

Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçmenlerden 14 Mayıs'ta CHP'nin ve Millet İttifakı'nın nasıl milliyetçi, nasıl cumhuriyetçi nasıl Atatürkçü, nasıl vatansever olduğunu göstermelerini istedi.

AK Parti'nin unuttuklarını 14 Mayıs'tan sonra hatırlayacaklarını belirten Özel, "Bir, staj mağdurları, iki, emeklilikte kademe bekleyenler. Adam 18 gün geç sigortalı olmuş, '18 yıl daha çalışacağım' diyor. O kademeyi çözeceğiz. Kendim eczacıyım, esnafım. Bazıları 5 bin günde, bazıları 5700 günde, bazıları 7200 günde... Esnafın, Bağkurlu'nun 9 bin sorununu çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Ehliyet affı bekleyenlerin de olduğunu dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Ayrıca ek dersli çalıştırılanlara, kamu mühendisine, kamu eczacısına, kamu avukatlarına ve emeklilik beklerken düşük maaşa mahkum olanlara da... Dün akşam Kemal Bey söyledi, 2,5 asgari ücretin altında devlet memuru çalıştırmayacağız. Ayrıca bütün atanamayanlara, öğretmeninden ziraat mühendisine, psikoloğundan iktisadi idari bilimler fakültesi mezununa, AK Parti kimi geride bıraktıysa onlara sahip çıkacağız. Onların yüzünü güldüreceğiz. Söz veriyoruz. Şimdi bir söz de siz verin de evimize gidelim. 14 Mayıs'a kadar hep birlikte çalışmaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı yapmaya söz mü?"