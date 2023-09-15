CHP'li Özgür Özel Genel Başkanlığa Aday Oldu

CHP'li Özgür Özel, genel başkanlığa aday olduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim kabul edilemez. Tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. CHP'deki değişimi, ülkenin değişimi için ön koşuldur. Bizim de hikayemiz burada başlıyor. İlk adımdır ama birikmiştir kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı kocaman bir adımdır. Yeni yüzyılda yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Kurultay sürecini 2024 yılında başlatacağız. CHP deki değişim ülkenin değişimi için ön koşuldur. CHP genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyorum. Çağrımız tüm seçmenlerimize tüm vatandaşlarımızadır.

ANKARA - DHA