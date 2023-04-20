CHP'li Özel: Yıllardır ülkeyi kesip ikiye ayırıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yıllardır ülkeyi kesip ikiye ayırıyorlar. Oysa bu ülkenin ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var. Kesilmeye bölünmeye değil, herkese dokunan politikalara ihtiyaç var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Nevşehir İl teşkilatının Nevşehir Ticaret Borsası Konferansı salonunda düzenlediği toplantıya katıldı. Partililerin kendi arasından düzenlediği toplantıda konuşan Özel, "Nevşehir'in durumunda 5 yılda bir değişiklik olmadı. Bugün CHP'nin listesinden aday olanlara oy istiyoruz. Türkiye'nin boyunu aşan sorunları var. 100 yıl önce olduğu gibi şimdi de geniş bir mutabakata ihtiyaç var. Parti toplumun bir parçasıdır. Bir parçası sosyal demokratlardır. Bir parçası muhafazakar demokratlardır. Bir parçası milliyetçi demokratlardır. Bir parçası liberallerdir. Ama parçaların sorunu çözemeyeceği ortada. Bu sorunu sorun haline getiren zaten toplumun parçaları. Yıllardır ülkeyi kesip ikiye ayırıyorlar. Oysa bu ülkenin ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var. Kesilmeye bölünmeye değil, herkese dokunan politikalara ihtiyaç var" diye konuştu.

Bir ittifak siyasetinin içerisinde olduklarını belirten Özel, "Geçen seçimdeki ittifak kanununu bu seçimde değiştirdiler. Çünkü bu ülkeyi bir canavar yönetiyor. Bunu sayın Tayyip beyin şahsına söylemiyorum ama onun katkısı ile öyle bir canavar ortaya çıktı. Örneğin emeklinin maaşı yatıyor. Canavar hemen onu oradan kemiriyor. Ay sonuna kadar yetmiyor. Esnafın cirosunu kemiriyor. Gençlerin gelecek umutlarını kemiriyor. Atanacak öğretmenlerin atama umudunu kemiriyor. Yani bu ülkede her şeye saldıran bir canavar ortaya çıktı. Şimdi bu seçimlerde de partilerin artan oylarına saldırıyorlar" dedi.