CHP'li Özel: Seçim konusunda karar almada genel başkanımız yetkilendirildi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat 2023 saat 10.00'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir" dedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özel, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmiş olan toplantılarını bugün yapabildiklerini belirterek, "Bildiğiniz gibi grubumuzun 110 milletvekili şu an deprem bölgesinde görevli durumdaydı. Bu yüzden bu toplantıyı genel başkanımızın, grup başkanvekillerimizin, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerimizin genel merkezden katıldığı, diğer arkadaşlarımızın zoom toplantısıyla uzaktan katıldıkları ve görüşlerini bildirdikleri bir toplantıyı bugün gerçekleştirdik. Saat 10.00'da başlayan ve 3 saat 10 dakika sürerek 13.10'da tamamlanan toplantımıza 109 arkadaşımız bölgedeki görev yerlerinden katıldılar. Toplantı Sayın Genel Başkanımızın grubumuza deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetler, kendisinin bu konuda yapmış olduğu koordinasyon ve genel merkezimizin koordinasyonuyla belediyelerimizin yaptıkları ve bundan sonra da yapacakları konusunda yaptığı bilgilendirme ve milletvekillerimizin her birisine depremin ilk dakikalarından beri gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkürlerle başladı" ifadelerini kullandı.

'CHP TBMM Grup Bildirisi: CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.' Bu bildiri hem grup içi yönetmeliğimizin, Anayasa'nın seçim kanunlarının hem de siyasetin gerektirdiği tüm ihtiyaca cevap verecek en geniş şekilde kaleme alınmış, milletvekillerimizin kayıt altındaki toplantı sırasında beyanlarıyla ve hep birlikte ortaklaşılmış ve ardından grubumuzu temsilen 3 grup başkanı tarafından imza altına alınmıştır" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- CHP grup başkan vekilleri

- Özgür Özel'in konuşması

- Genel ve detay

Haber: Kaan ULU/ANKARA,