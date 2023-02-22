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CHP'li Özel RTÜK, pek çok kanala ceza yağdırmak üzere hazırlık yaptı

Politika Haberleri

CHP'li Özel RTÜK, pek çok kanala ceza yağdırmak üzere hazırlık yaptı

yarın, RTÜK pek çok kanala ceza yağdırmak üzere hazırlık yapmış durumda.

yarın, RTÜK pek çok kanala ceza yağdırmak üzere hazırlık yapmış durumda. Suçları deprem bölgesinden haber verirken, örneğin; ekrana yansıyan, 'devlet nerede' söylemleri, 'enkaz altında kaldık, devlet bizi yalnız bıraktı' söyleminin ekrana yansıması dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, deprem felaketi nedeniyle bazı televizyonların yaptıkları yayınlar ile ilgili, RTÜK'ün söz konusu kanallara 'ceza' yağdırma hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyerek, Birilerinin afeti nasıl yönettiğine ya da krizi nasıl yönetemediğine yönelik algı yönettiğine bakmak lazım. Bugün- yarın, RTÜK pek çok kanala ceza yağdırmak üzere hazırlık yapmış durumda. Suçları deprem bölgesinden haber verirken, örneğin; ekrana yansıyan, 'devlet nerede' söylemleri, 'enkaz altında kaldık, devlet bizi yalnız bıraktı' söyleminin ekrana yansıması. Bunları söylemek ağır bur suç Türkiye'de. Bunları söyleyenlere ceza yağdırılıyor ifadelerini kullandı.

RTÜK'E ÇAĞRI

1999'da yaşanan depremde, iktidar aleyhine çıkan gazete manşetlerini basın mensuplarına gösteren Özel, Bugün o haberleri yazanlara ceza yağdırılıyor dedi. RTÜK'e de çağrıda bulunan Özel, bu basın kurumlarına ceza verilirken, vicdanlarının seslerini dinlemeleri çağrısında bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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