CHP'li Özel: Meclis'te, kira artışına araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Meclis açıldıktan sonra parti olarak tüm siyasi partilere artan kiralar, bu kiraların yarattığı sorunlar ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve hakkaniyetli çözüm getirilmesine yönelik önerilerin tartışılacağı araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, bir dizi program için Antalya'ya geldi. CHP Antalya İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Özel, gündeme dair soruları yanıtladı. Toplantıya CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak, Aydın Özer ve Rafet Zeybek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

Antalya'da dün başlayan 'Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin açılışına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelmemesine de değinen Özel, "Genel başkanımızın resmi bir programı var. Bir de taslak programı vardır. Kendisi de Yörük Festivali'ne katılmak istiyordu ancak genel başkanın programı, resmi programa dönüşülüp duyurulmaksızın, kesinleşmiş olmuyor. Genel başkanımızın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok projesine il başkanlığımızın düzenlemiş olduğu pek çok programa etkinliğe, Türkiye'deki pek çok belediye gibi ama Antalya üzerine biraz daha sakınarak eğildiğini hepiniz biliyorsunuz. Bundan sonraki günlerde birlikte olunacak. Zaten genel başkanımızın olmadığı yerde genel başkanımızı il başkanlarımız temsil ediyor. Dün il başkanımız ve milletvekillerimiz katıldı. Bu noktada herhangi bir sorun varmış gibi aramaya gerek yok ama ben sizlere genel başkanımızın genel merkez tarafından paylaşılan resmi programını takip etmenizi öneririm" diye konuştu.