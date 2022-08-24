CHP'li Özel: Kuru üzümde 27 lira iflas rakamıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 27 lira açıklanan kurum üzüm alım fiyatında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) numara oyunlarıyla düşüş yapacağını belirterek, "Bu 27 lira, iflas rakamıdır, zulüm rakamıdır, Manisa'ya ihanet rakamıdır ve ayrıca da süslü rakamdır. Gerçeği 24'tür. Bunu da 1 ay sonra hep beraber görürüz" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa'da 27 lira olarak açıklanan kurum üzüm alım fiyatına ilişkin konuşan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda senelerce övündü, '2 doların altına hiç indirmedik. 2 doların altına indirmek; bağcıya, üzüm üreticisine ihanettir, ezdirmeyiz, yaptırmayız' diye. Geçen sene 1,6 dolar ve bu sene 'geçen senenin 2 katı fiyat veriyorum' diyor. İlan edildiği gün itibariyle 1,4 dolar, dün 1,35'lere gitti, 1,4'e tekrar çıktı. Tarihin dolar bazında en düşük üzüm fiyatını açıkladı" ifadelerini kullandı.

"Kamu yararına olan dernek ve vakfın yurdunda kalıyorsan KYK'ya maliyetin neyse, geçen sene 840 liraydı, o parayı öğrenciye veriyor, o yurda versin diye. Öğrenci özel yurtta kalırsa bu para yok. 4 öğrenci birleşmiş evde kalıyorlar. Ver bizim bu 800'er lirayı 3 bin 200, kiranın bir kısmı çıksın. Bu para yok. Bu konuda kanun teklifi verdik, bekliyor. Kamu yararı diye verdiğiniz yandaş vakıfların yurtlarına öğrenci başına verdiğiniz 800 lira desteği, özel yurtta kalan öğrenci ya da kirada kalan her bir öğrenci için de vermelisiniz. Mantık ne diye sorduğunuzda, 'KYK yurduna yük olmuyor ya o parayı buraya veriyorum' diyor. Bu çocuk da olmuyor. O parayı buraya vermen lazım. İktidarımızın ilk yılında ilk işimiz, TOKİ Başkanı'na ilk talimat, 'Yalan yanlış projelerle uğraşma kardeşim, okulların yanına Cumhuriyet yurtlarını yapın. Bir yıl içinde istiyorum' olacak."