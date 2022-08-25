CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin, "Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin, "Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına eleştiri getiren Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylediği her rakamı teyit etmek lazım. Bunun düpedüz bir yalan olduğunu bilmeyen yok da bu metinler yabancı dile çevriliyor. Bütün ülke başkentlerine gidiyor. Nasıl biz takip ediyoruz; 'Dünyanın diğer ülkelerinde neler konuşuluyor, neler oluyor?' Bunu görenler, 'Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir ülke ki başındaki bu kadar fütursuz yalan söylüyor ve milletinin aklıyla alay ediyor, halkını enayi yerine koyuyor' diye düşünüyorlardır" diye konuştu.

"İmam hatipler, diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren yasayla kurulmuş, CHP döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eliyle ve denetimiyle öğretecekleri yetiştirmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa, şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri. Çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz."