CHP'li Özel: Her kim ki Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçirmektedir, Allah onun bin kere belasını versin

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye'nin dört bir tarafında söylediğimiz şeyi söyleyeyim. Her kim ki Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçirmektedir, Allah onun bin kere belasını versin.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Türkiye'nin dört bir tarafında söylediğimiz şeyi söyleyeyim. Her kim ki Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçirmektedir, Allah onun bin kere belasını versin. Türk'le Kürt'ün, Aleviyle- Sünni'nin, Laz'la- Çerkez'in kardeşliğine barış içinde yaşamasına kullandığı oyla seçtiklerine saygı gösterilmesine sonuna kadar arkasındayız. Terörün adı nereden gelirse gelsin, adı İŞİD'de olsa PKK'da olsa her türlü terörün karşısındayız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi çalışmaları kapsamında Bodrum'daki seçim ofisine geldi. Gençlik kolları tarafından meşalelerle karşılanan Özel'e ziyaretinde Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan ve Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve partililer eşlik etti.

Terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyleyen Özel, "Seçimin 1'inci aşamasında bizim yap dediklerimizi EYT'yi, 3600 ek göstergeyi, asgari ücreti, taşerona kadroyu bir ölçüde yapıp oy toplamaya çalıştılar, olmadı. İHA'ları, SİHA'ları, Togg otomobilin, TCG Anadolu'yu, Karadeniz'deki gazı, Güneydoğu'daki petrolü AK Parti'nin malıymış gibi gösterip, AK Parti'nin propagandasına alet ettiler. Biz bu ülkenin kurulduğu günden beri olan hatta bunların çok sevdikleri düşman kuvvetlerine, donanmaya kırmızı halılar sererken Kartal istim botunun ucundan gözleri ufuk çizgisinde bakan o çift mavi gözün geldikleri gibi gidecekler dediği ve benim 2 büyük eserimden biri Cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisi dediği partinin neferleriyiz. Devletin nesi varsa milletindir. Milletin lehine ne varsa bizim için gönlümüzdedir. Bunlardan sonuç alamayınca başladılar büyük bir yalan ve karalama kampanyasına başladılar. Suçüstü yakalandılar. Kemal Bey iletişim başkanlığındakileri isim isim açıkladı. Sizin ve bizim vergilerimizle gittiler Avrupa'daki Deep Fake firmalarına dünya kadar para verdiler. Kemal Beyle PKK'nın militanlarını aynı videoda ordaymış gibi gösterdiler. Fazlasını yaptılar Kemal Beyle, Karayılan'ı bir zoom toplantısı yaparmış gibi göstermek için sipariş verdiler. Şikayetimiz üzerine İnterpol 22 tane sahteciyi yakaladı, tutukladı. İlk aldıkları videoyu Avrupa'dan internette yayamadılar ama derin internettekilerden gözü daha kara daha niyeti bozuk birisi bu ülkenin en tepesindeki makamı işgal eden Recep Tayyip Erdoğan o videoları kendi mitinglerinde gösterdi. Devlet televizyonunda yayınlattılar, ortak yayınlarda gösterdi. Bir yalanı daha uydurarak dedi ki, 'Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu şöyle söylüyor; Abdullah Öcalan, CHP iktidara gelirse, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa serbest bırakılacak, kendileri söylüyor' dedi. Dedik ki, bunu ispatlamayan namerttir. Bunu ispata davet ettik, kulağının üstüne yattılar. Türkiye'nin dört bir tarafında söylediğimiz şeyi söyleyeyim. Her kim ki Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçirmektedir, Allah onun bin kere belasını versin. Türkle- Kürdün, Aleviyle- Sünni'nin, Laz'la- Çerkez'in kardeşliğine barış içinde yaşamasına kullandığı oyla seçtiklerine saygı gösterilmesine sonuna kadar arkasındayız. Terörün adı nereden gelirse gelsin, adı İŞİD'de olsa PKK'da olsa her türlü terörün karşısındayız. Bizim milliyetçiliğimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundaki milliyetçiliğin zekatı Recep Tayyip Erdoğan'a yeter de artar bile. Geçen pazar Tayyip Erdoğan'a oy vermeyenler gelir oy kullanırsa seçimi biz kazanıyoruz. Tayyip Erdoğan'ın karşısındakiler iradelerine sahip çıkarlarsa; yolcudur Abbas bağlasan durmaz." dedi.