CHP'li Özel'den partililere: Sandığa gitmeyenleri bulmak, ikna etmek göreviniz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya'da partililere seslendi, "Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya'da partililere seslendi, "Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim çalışmaları kapsamında Antalya'ya geldi. Burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Özel, geçen yerel seçimden bugüne kadar 74 il gezdiğini söyledi. Antalya'dan seçilen 6 milletvekilinin kentin 19 ilçesinin sorunlarını yakından bildiğini belirten Özel, "Yemin töreninden sonra onlar bu sorunları dile getirmek için değil, bu sorunları çözecek iktidarın milletvekili olacaktır" dedi.

28 Mayıs'ta seçimi kazanacaklarını belirten Özgür Özel, yalanlara inanan büyük bir seçmen kitlesi olduğunu söyledi. Bu konuda destek isteyen Özel, "Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz. Bu vatan görevine var mıyız? Bugün Rabia işareti yapanlar, yarın seçimi kazandığımızda o parmağı da açıp 'İyi ki Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik, zenginleştik' diyecekler" dedi.