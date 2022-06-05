Özgür Özel, Soru Önergelerine 'Çalakalem' Yanıt Veren Bakanları Mustafa Şentop'a Şikayet Etti: "Meclis'in Saygınlığına Gölge Düşüyor" - Haberler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekillerinin verdiği soru önergelerine 'içeriksiz ve çalakalem' yanıtlar gönderen bakanları TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a şikayet etti. Özel, bin 147 adet soru önergesini özensiz ve içeriksiz yanıtlarıyla birlikte gönderdiği Şentop'tan, Meclis'in saygınlığı ve itibarını zedeleyen bu önergeleri ilgili bakanlıklara iade etmesini ve bakanları uyarmasını talep etti.

Özgür Özel, Mustafa Şentop'a gönderdiği yazıda, soru önergelerinin parlamentonun en etkili bilgi edinme ve denetleme yöntemlerinden biri olduğunu, Anayasa ve İçtüzük'te yeri olduğunu anımsattı. Özel, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 22'nci yasama döneminde süresi içinde soru önergesi yanıtlama oranı yüzde 62,60 olarak kayıtlara geçmiş olmasına karşın, bu oran gitgide azalmış ve yürütme organınca yasama organının denetleme ve bilgi edinme yetkilerinin en önemlisi fiilen işlevsiz hale getirilmiştir. 1 Haziran 2022 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 64 bin 942 adet yazılı soru önergesinden anayasal süresi içinden yanıtlananların oranı yalnızca yüzde 12,04'tür. 27'nci yasama dönemi boyunca 7 bakan ve bakanlık görevi sona ermiş iki ismin, süresi içinde soru önergesi yanıtlama oranı yüzde 3'ün altındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, henüz anayasal süresi içinde soru önergesi yanıtlamamış, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kendisine iletilen soru önergelerinin yalnızca yüzde 0,3'ünü süresi içinde yanıtlamıştır."

BİN 147 ADET ÖNERGEYİ VE YANITLARINI ŞENTOP'A GÖNDERDİ

Özel, soru önergelerine verilen yanıtların önemli bir bölümünün "içerikten yoksun, özensiz ve çalakalem" olduğuna da dikkat çekerek, bazı bakanların önergelere link ekleyerek yanıt verdiğini, bu durumun Meclis'in saygınlığına gölge düşürdüğüne işaret etti. Özel, "Milletvekillerimizin çok açık istatistiki rakamlar talep ettikleri önergelerine verilen yanıtlarda hiçbir istatistiki verinin bulunmadığı, özellikle İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın önergelere sorulardan bağımsız olarak ilgili mevzuatı içeren kopyala-yapıştır biçiminde yanıtlar verdiği görülmektedir" diyerek, bin 147 önergeyi ilgisiz ve içeriksiz yanıtlarıyla birlikte Şentop'a gönderdi. Özel, yazısında şunları belirtti:

"MECLİS'İN SAYGINLIĞINA GÖLGE DÜŞÜYOR"

"Bu yanıtlarla Meclis'in saygınlığına gölge düşmektedir. Bakanların, İçtüzüğe uygun soru önergesine cevap vermeyeceği, çok geç cevaplayacağı ya da çeşitli yöntemlerle hiçe sayacağı ihtimali yakın yere konmamıştır. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından, 4 yıllık pratikte, Meclis'in içinden çıkmayan atanmış birer bürokrat olan bakanların Meclis'e karşı zaman zaman tavırları tartışma konusu olmuştur. Böyle örneklerin olduğu bir dönemde, bu tip önergeleri geri göndermeniz ve bu konularda uyarılarda bulunmanız, İçtüzük'te olmayan bir yetkiyi kullanmanız değil, tam tersine Meclis'in saygınlığı, itibarı ve yaptığınız görevin gereği olarak kaçınamayacağınız bir gerekliliktir. Buna İçtüzüğün cevaz vermediği yönünde bir görüşünüz varsa bu konuda İçtüzük değişikliği için harekete geçmeniz, adım atmanız ve bu konuda bir beyanda bulunmanızın tüm siyasi partiler tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyor, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu konuda yapacağınız girişime tüm gücümüzle destek vereceğimizi belirtiyoruz."

ANKA / Politika