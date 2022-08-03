CHP'li Özdemir: 'Schengen vizesi başvurularında ret oranı arttı'

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki ret oranının arttığını belirterek, Türkiye'nin vize politikasının da mütekabiliyet ilkesine uygun olmasını istedi.

Özdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 KPSS lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdiğini ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden aldığını anımsattı.

Geçmişte de sınavlarda bu tür şaibeler yaşandığını söyleyen Özdemir, "Bu konunun çok ciddi bir şekilde detaylandırılıp bütün sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması, şeffaf bir denetim mekanizmasının ortaya çıkması, hiçbir gencin mağdur edilmemesi gerekiyor." dedi.

Vatandaşların Schengen vizesi başvurularında çok fazla prosedürle karşı karşıya kaldığını ifade eden Özdemir, "Türk vatandaşların başvurularındaki ret oranı arttı. Vize başvurusu yapılan ülkeler, gelen kişilerin geri dönmeyeceği kaygısı taşıyor. Vatandaşlarımızın başvurularının diğer ülkeler tarafından böyle değerlendirilmesi gerçekten hepimizi üzüyor. Ülkemizin vize başvurularıyla ilgili uygulayacağı politikanın uluslararası alanda temel mütekabiliyet ilkesine uygun olması gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.