CHP'li Özdemir: &quot;İktidar, muhalefeti sindirmek isterken, ülkemizin itibar kaybetmesine neden oldu&quot; - Haberler

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CHP'li Özdemir: "İktidar, muhalefeti sindirmek isterken, ülkemizin itibar kaybetmesine neden oldu"

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
CHP'li Özdemir: 'İktidar, muhalefeti sindirmek isterken, ülkemizin itibar kaybetmesine neden oldu'

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "İktidar, iç politikada muhalefeti sindirmek isterken, ülkemizin dış politikada itibar kaybetmesine neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "İktidar, iç politikada muhalefeti sindirmek isterken, ülkemizin dış politikada itibar kaybetmesine neden oldu." dedi.

Özdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir süreci ortaya çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında kısa vadeli ve öngörüsüz hale geldiğini savunan Özdemir, partisinin, AB raporlarında Türkiye'ye "komşu ülke" ve "üçüncü ülke" olarak atıfta bulunulmasını kabul edilemez gördüğünü dile getirdi.

Suriyeli sığınmacılara ilişkin süreci anlatan Özdemir, Türkiye'nin, AB ile bu konudaki mutabakatından fayda görmeyi ümit ettiğini ancak ekonomik ve sosyal en büyük maliyeti üstlendiği halde hiçbir aşama kat edemediğini ileri sürdü. Özdemir, AB'nin Türkiye'ye yönelik hiçbir sözünü yerine getirmediğine dikkati çekti.

İktidarın, Kopenhag Kriterleri'nde geri gidişe yol açacak, hak ve özgürlükleri kısıtlayacak politikalarının AB'yi bu noktaya getirdiğini savunan Özdemir, Türkiye'nin, bugün hem AB hem de diğer bazı uluslararası kuruluşlar nezdinde tartışmalı ülke konumunda bulunduğunu iddia etti.

Sibel Özdemir, Osman Kavala ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki yargı kararlarını anımsatarak, "Bütün bu kararlar, iktidarın, siyasi çıkarları uğruna iç politikada kısa vadede uluslararası ilişkilerimizi ve kritik kazanımlarımızı heba ettiği bir süreç yarattı. İktidar, iç politikada muhalefeti sindirmek isterken, ülkemizin dış politikada itibar kaybetmesine neden oldu." görüşünü ifade etti.

CHP'li Özdemir, bir basın mensubunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin iktidarın açıklamalarıyla ilgili görüşünü sorması üzerine, bu konuda Türkiye'nin, güvenliği ve itibarını önceleyen tutarlı açıklamalar yapılması gerektiğini söyledi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

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