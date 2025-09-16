CHP'li Özçağdaş: Zorunlu Eğitimin Süresini Kısaltma Algısı Yanlış

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasına yönelik algı oluşturulmak istendiğini ileri sürdü.

Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "zorunlu eğitim"le ilgili açıklamasını anımsatarak, Türkiye'de okullaşma oranının "4 + 4 + 4 sistemi"nin hayata geçmesinin ardından düştüğünü ileri sürdü.

Türkiye'de zorunlu eğitim çağında olan yaklaşık 612 bin çocuğun okula gitmediğini iddia eden Özçağdaş, bu çocuklardan dört çocuktan üçünün 14-17 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Farklı kesimlerin zorunlu eğitimin kaldırılmasıyla ilgili açıklamaları eleştiren Özçağdaş, Türkiye'nin zorunlu eğitimle ilgili bir sorunu olmadığını savundu.