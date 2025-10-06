CHP'li Özçağdaş: Türkiye, Yükseköğretim Mezunlarının İstihdam Oranında OECD'nin En Düşüğü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, " Türkiye, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarının en düşük olduğu OECD ülkesi." dedi.

Özçağdaş, 2025-2026 Akademik Yılı'nın açılışına ilişkin parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarında "plansız, sistemsiz, fırsat eşitliğini zedeleyen uygulamaların eğitimin tüm kademelerinde hakim olduğunu" ileri sürdü.

İktidarın eğitimdeki sayısal artışları başarı olarak gördüğünü ama gerçek sorunları görmediğini savunan Özçağdaş, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'daki (2025-YKS) yerleştirme oranlarını eleştirdi.

Özçağdaş, devlet üniversitelerinde lisans ve yüksek lisansta yaklaşık 100 bin kontenjan azaldığını ifade ederek, "Bu kontenjanların ne oranda azalacağı, değiştirileceğine yönelik hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı." diye konuştu.

CHP'li Özçağdaş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nce (OECD) Türkiye'deki gençlerin eğitim ve istihdam oranlarını ölçen verileri paylaştı.

Özçağdaş, "Ne yazık ki 18-24 yaş arasındaki gençlerimizin sadece yüzde 32'si eğitimde. 18-24 yaş aralığındaki her üç gençten biri, yüzde 31,3'ü ne eğitimde ne istihdamda. Türkiye, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarının en düşük olduğu OECD ülkesi. Her dört yükseköğretim mezunundan biri istihdamda değil." değerlendirmesinde bulundu.