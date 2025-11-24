CHP'li Özçağdaş'tan Öğretmenler Günü Açıklaması: Atanamayan Öğretmen Sayısı 1 Milyona Yaklaşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunlar, onları son derece zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye neden olmuştur. Atanamayan öğretmenlerin sayısı 1 milyona yaklaşmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Özçağdaş, "Bugün geldiğimiz noktada, 23 yıllık AKP iktidarının yaşamında en çok olumsuz etkisi olan meslek grubu öğretmenler olmuştur. Öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunlar, onları son derece zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye neden olmuştur. Atanamayan öğretmenlerin sayısı 1 milyona yaklaşmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğunda 68 bin atanamayan öğretmen sayısı, bugün 1 milyondur. Kendilerine sözler verilen engelli öğretmenlerimiz, norm kadro sözü verilen rehber öğretmenlerimiz, yine öğretmen olma hayali ile bekleyen genç yurttaşlarımız. Öğretmenlik mesleği kanunu, atama süreçleri, mülakat usulsüzlükleri, milli eğitim akademisi, resen atamalar, proje okullar, basamaklandırma, sözleşmeli öğretmenlik, norm kadro azlığı ve norm kadro fazlalığı gibi garabetler, ücretli öğretmenlik, özel sektör öğretmenlerinin çalışma koşulları, emeklilikte yaşanan hak kayıpları gibi pek çok konuda öğretmenlerimizi zora sokan, onları itibarsızlaştıran, zorlu yaşam koşullarına hapseden bir süreci yaşamaktayız" dedi.

'MÜLAKAT YAPMAKTA ISRAR ETTİLER'

Özçağdaş, "'Mülakat yapmayacağız' diyenler, seçimden sonra bu sözlerini unutarak, yapılan bütün uyarılara rağmen mülakat yapmakta ısrar ettiler. Yanlış mülakat yaparak 1611 öğretmenimizin mülakat mağduru olmasına neden oldular. Bu yanlışlarını, bu yıl yapılan mülakatlarda 'alan odaklı' mülakatlar yaparak, kabul etmiş oldular. Bu yıl yalnızca 15 bin atama duyurusu yapıldı. Bu 15 binin 11 bin 345'i sadece 5 branştandı. Geri kalan 71 branşa 3 bin 655 kontenjan verildi. Milli Eğitim Bakanı'nın 'her 100 öğrencisi olan okula 1 rehber öğretmeni atayacağız' sözü tutulmadı. Mülakat sonuçları 29 Ağustos'ta açıklandı. Milli Eğitim Bakanı, büyük bir müjde olarak bugün 24 Kasım'da, duyurudan tam 217 gün sonra kuraların çekileceğini söylüyor. En iyi ihtimalle 1 Ocak'ta göreve başlayacaklarını düşünürsek öğretmenlerimiz 255 gün sonra atamaları tamamlanmış olacak" diye konuştu.

'BELİRSİZLİKLER İLE SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Özçağdaş, Milli Eğitim Akademileri ile ilgili de "Açıldı, kapatıldı ve tekrar açıldı. Akademilerde 10 bin öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile göreve alınacağı söylendi. Sınavda başarılı olan öğretmenler son açıklamaya göre 12 ay boyunca eğitim alacaklar. Ancak hiçbir şeyin detayı belli değil. Çünkü eğitim süresi önce 4 dönem olarak ilan edildi, sonra 14 ay olarak ilan edildi. Şimdi akademi başkanı 12 ay olduğunu duyurdu. 10 bin atamaya ilişkin bir takvim paylaşılmadı. Belirsizlikler ile süreç devam ediyor" dedi.