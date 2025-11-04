Haberler

CHP'li Orhan Sarıbal'dan Çiftçi Sorunlarına Dikkat Çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin sorunlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yem girdi maliyetlerinin azaltılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadelenin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çiftçilerin artan maliyetler ve düşük ürün fiyatları nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin sorunlarına ilişkin, "Yem girdi maliyetlerinin azaltılması, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin yaygınlaştırılması çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmakta ve çözümü de kendi içinde barındırmaktadır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu yıl üretimde ciddi düşüş yaşandığını, eylül itibarıyla çiftçinin bankalara olan tarım amaçlı kredi borcunun 1 trilyon 110 milyar liraya ulaştığını dile getirdi.

Çiftçilerin maliyetleri artarken, ürünlerini de yeterli fiyata satamadığını kaydeden Sarıbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki de en büyük problem bu. Pamuk, mısır ve mercimekte hemen hemen yıllardır değişmeyen fiyatlarla karşı karşıyayız. Maliyetlere göre taban fiyat oluşturulması temel ve önemli bir gerekçedir. Yem girdi maliyetlerinin azaltılması, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin yaygınlaştırılması çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmakta ve çözümü de kendi içinde barındırmaktadır."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.