CHP'li Orhan Sarıbal'dan Çiftçi Sorunlarına Dikkat Çekti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin sorunlarına ilişkin, "Yem girdi maliyetlerinin azaltılması, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin yaygınlaştırılması çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmakta ve çözümü de kendi içinde barındırmaktadır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu yıl üretimde ciddi düşüş yaşandığını, eylül itibarıyla çiftçinin bankalara olan tarım amaçlı kredi borcunun 1 trilyon 110 milyar liraya ulaştığını dile getirdi.

Çiftçilerin maliyetleri artarken, ürünlerini de yeterli fiyata satamadığını kaydeden Sarıbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki de en büyük problem bu. Pamuk, mısır ve mercimekte hemen hemen yıllardır değişmeyen fiyatlarla karşı karşıyayız. Maliyetlere göre taban fiyat oluşturulması temel ve önemli bir gerekçedir. Yem girdi maliyetlerinin azaltılması, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin yaygınlaştırılması çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmakta ve çözümü de kendi içinde barındırmaktadır."