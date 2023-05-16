CHP'li Onursal Adıgüzel, görevinden istifa etti

CHP'li Onursal Adıgüzel, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

CHP'li Onursal Adıgüzel, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Adıgüzel yaptığı açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamları sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023