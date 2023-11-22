CHP'li Ocaklı yüzde 50+1 tartışmasını değerlendirdi Açıklaması

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüzde 50+1 tartışmasının "Recep Tayyip Erdoğan'ın 50+1 ile kazanma ihtimalinin olmamasından kaynaklanan yeni bir ön alma durumu." olduğunu ileri sürdü.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüzde 50+1 tartışmasının " Recep Tayyip Erdoğan'ın 50+1 ile kazanma ihtimalinin olmamasından kaynaklanan yeni bir ön alma durumu." olduğunu ileri sürdü.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa tartışmaları çerçevesinde, vatandaşın istediği hukuk ve demokrasi normlarının olduğu bir düzenleme gelirse elbette destek olacaklarını bildirdi.

Ocaklı, "Şu anda iktidarın zaten bir anayasa tanımazlığı konusu. Tutuklu bir milletvekilimizin salıverilmemesi Meclisin bir ayıbıdır." diye konuştu.

Hükümetin anayasa değişikliği çalışmalarında kendilerine "en yüksek oyu alan gelsin" teklifinde bulunacağını ifade eden Ocaklı, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 düzenlemesinin tartışıldığı bir noktaya geldiğini belirten Ocaklı, "Yüzde 50+1 tartışması Recep Tayyip Erdoğan'ın 50+1 ile kazanma ihtimalinin olmamasından kaynaklanan yeni bir ön alma durumu." görüşünü öne sürdü.

Günübirlik ev kiralamalarına yönelik bir teklifin yasalaştığını hatırlatan Ocaklı, bunun ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlara engel olduğunu kaydetti.

Vergilerde gelecek yıl "yüzde 75'e yakın bir artış göründüğünü" dile getiren Ocaklı, TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gelecek 88 maddelik torba kanun teklifi içinde "kamu yararına hiçbir şey olmadığını" savundu.