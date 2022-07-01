CHP'li Nazlıaka, 'YaşamHak Projesi' kapsamındaki yeni uygulamaları tanıttı Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "YaşamHak Projesi" kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Yeni uygulamayı tanıtmak amacıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Nazlıaka, toplantıyı, 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanıyla eş zamanlı yaptığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet ile mücadele etmek amacıyla 5 Aralık 2020'de CHP Kadın Kolları olarak, İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirerek, "Alo Şiddet" hattını kurduklarını anımsatan Nazlıaka, projelerine "YaşamHak" adını verdiklerini ifade etti.

"444 82 85" numaralı telefon hatlarını arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri sunduklarını aktaran Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında oluyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz. Şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine katkı sağlıyoruz. Projemiz kapsamında sivil toplum örgütleri, meslek odaları, barolar ve yerel yönetimlerle 100'ü aşkın protokol imzaladık. Bugüne kadar en az 6 bin 500 kadının hayatına birebir dokunduk. Kadınların şiddet sarmalından kurtulmasına, ailelerin duruşma salonlarında yalnız kalmamasına ve çocukların eğitim hakkına ulaşmasına vesile olduk.

5 Aralık 2021'de size duyurduğumuz gibi YaşamHak mobil uygulamasını da hayata geçirdik. Böylece mağdurlara bir tuş yakınlığında olduk. Uygulama sayesinde, en yakın mesafedeki kadın kolları yöneticilerimizle bağlantı kurmalarını, hakları konusunda bilgi almalarını sağladık. Gerektiğinde kolluk kuvvetlerini harekete geçirdik."

Şimdi yeni bir uygulama ile projelerini daha da güçlendirdiklerini belirten Nazlıaka, kendini güvende hissetmeyen tüm kadınlar için harekete geçtiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Biliyoruz ki bu memlekette sokakta yalnız yürürken arkasında ayak sesleri duyduğunda tedirgin olmayan tek bir kadın bile yoktur. Otobüste, dolmuşta son yolcu olarak kaldığında ürkmeyen bir kadından bile söz edemeyiz. Ne acı değil mi? Her kadın kendini Özgecan Aslan'ın veya Başak Cengiz'in yerine koymuştur. 'YaşamHak' projemiz kapsamında, artık şiddet mağduru kadınların yanı sıra kendini güvende hissetmeyen kadınlara da çare olacağız. Toplu taşımada, sokak lambasının yeterli olmadığı bir yerde ya da yalnız yürürken ürken tüm kadınlara sesleniyorum, yalnız değilsin, biz varız 444 82 85 numaralı hattımızda size eşlik edecek olan bir kız kardeşiniz var. Kendinizi güvende hissetmediğiniz her yerde telefonun diğer ucundan size destek olacağız. Bir olumsuzluk yaşandığında kolluk kuvveti ile doğrudan iletişime geçerek, can ve mal güvenliğinizin sağlanmasını temin edeceğiz."???????