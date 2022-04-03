CHP'li Nazlıaka: Çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi tesis edeceğiz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "6 liderin imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatında da belirttiğimiz gibi bütüncül politikalar üreterek, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi tesis edeceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, kadınların yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını kazanışının 92'nci yıl dönümünde, 81 ildeki 973 ilçe kadın kolu başkanıyla birlikte eş zamanlı basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının ilk adımının 3 Nisan 1930 tarihinde atıldığını hatırlatarak, "92 yıl önce bugün, Belediye Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve kadınlar yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bir kez daha ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve eşitlik mücadelesine omuz verenleri saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.

"Ülkemizde, her 10 kadından 4'ü hayatında en az bir kez erkek şiddetine maruz kalıyor. Bu düzeni değiştirmenin tek yolu, eşitlikçi politikalardan geçiyor. Bizler, kadınların eşit temsil edildiği demokratik, laik bir Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Halkın gasbedilmiş egemenlik hakkını tekrar halka iade edeceğiz. Bunun için de yol haritamız hazır. 6 liderin imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatında da belirttiğimiz gibi bütüncül politikalar üreterek, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi tesis edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, kadın haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının tam anlamıyla güvence altına alındığı özgürlükçü bir sistem inşa edeceğiz. İlkokul birinci sınıftan itibaren eğitim müfredatına insan hakları ve kadın-erkek eşitliği dersleri koyacağız. Kız çocuklarının eğitim hakkını güvence altına alacak ve bu hakka erişimin önündeki tüm engelleri tek tek kaldıracağız. Eşitliği de özgürlüğü de ilk seçimlerden sonra bu topraklarda hakim kılacağız."