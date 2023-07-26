CHP'li Mullaoğlu: Hatay'a pozitif ayrımcılık yapılmalı

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilin Hatay olduğunu belirterek, bu şehre pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini söyledi. Mullaoğlu, depremler nedeniyle şehrin altyapı sorunlarının çözümünde devletin daha fazla destek vermesini istedi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilin Hatay olduğunu ifade ederek, bu şehre pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini söyledi.

Mullaoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, depremler nedeniyle şehrin su ve kanalizasyon altyapısı ile yolların yapımının sadece belediyelere bırakılamayacağını, duruma hükümetin ve ilgili bakanlıkların da el atması gerektiğini kaydetti.

Su sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını öne süren Mullaoğlu, herkesin elinden geleni yaptığını, ancak devletin elinden daha fazlasının geleceğini bildiklerini ifade etti.

Antakya'nın da tamamen yıkıldığını ve hayat belirtisi dahi kalmadığını söyleyen Mullaoğlu, "Hatay'a pozitif ayrımcılık yapılması ve devletin bütün imkanlarının seferber edilmesi zaruridir. Kimilerinin 'Özel Afet Bölgesi ilan edilsin' söyleminin anlamı da budur." diye konuştu.

CHP'li Mullaoğlu, Hatay'da hayatın olağan akması için devletin bütün imkanlarının daha fazla sunulmasını istedi.