CHP'li Milletvekili Ednan Arslan, Akkuyu NGS'nin Rusya'ya ait olduğunu iddia etti

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahibinin ve işletenin Rusya olduğunu öne sürdü. Arslan, santralin Türk şirketi olmadığını ve yönetim kurulunda Türk üyesi bulunmadığını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahibinin de işletecek olanın da Rusya olduğunu" öne sürdü.

Arslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akkuyu NGS'nin Türk şirketi olmadığını iddia etti.

Santralin çoğunluk hissesinin, Rosatom'a ait olduğunu savunan Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarının ardından santralin sitesinde şirket bilgilerinin revize edildiğini söyledi.

Arslan, "Yap-işlet-devret ile yapılan ilk nükleer santral olan Akkuyu NGS'nin sahibi de işletecek olan da Rusya'dır. Nükleerden elde edilecek elektriği fahiş fiyata satın alacak devletimiz ve vatandaşımızdır. Yönetim kurulunda bir tane bile Türk'ün bulunmadığı şirketin yerli ve milli olarak anlatılması, halkımızın aklıyla dalga geçmektir. Sicil Gazetesi'ne göre, başkan ve yönetim kurulu üyeleri de Türk değil." ifadesini kullandı.

Eylül ayında şirketin ana sözleşmesinde değişikliğe gidildiğini anlatan Arslan, bu şekilde şirket hisselerinin satışında EPDK onayının kaldırıldığını savundu.

CHP'li Arslan, "Akkuyu NGS'de minimum 100 milyar dolarlık kazanç, işlenebilir nükleer materyal, santral sahası Ruslara; nükleer enerjiyle üretilen en pahalı elektriği tüketmek ve nükleer atıklar Türkiye'ye ait." diye konuştu.