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CHP'li Mehmet Göker'den Bakan Soylu ve Koca'ya tepki: Cenazede gülünmez, biraz olsun saygı

Politika Haberleri

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatlarını kaybeden işçilerden birinin cenaze töreninde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuştuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Milletvekili Mehmet Göker, "Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!" ifadelerini kullandı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 41 madencimiz hayatını kaybederken, faciada yitirdiğimiz işçilerden birinin cenaze töreninde kaydedilen görüntüye CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'den sert tepki geldi.

CHP'li Mehmet Göker'den Bakan Soylu ve Koca'ya tepki: Cenazede gülünmez, biraz olsun saygıCHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker.

CHP'Lİ GÖKER: BİRAZ OLSUN SAYGI

Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fısıldaştığı görüntüleri paylaşan CHP'li Göker, "Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mehmet Göker'den Bakan Soylu ve Koca'ya sert tepki: Cenazede gülünmez, biraz olsun saygı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bartın Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Poyraz Karayel:

politikanız budur cenazede bir şeyler bulacanızı farketmiştim vizyonunuz bu kadar cenazelere sığınmak halbuki gülen de yok

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ayh:

Keşke her yıl seçim olsa !

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Demir Acer :

yav iste millet alis veriste gorsun; olay bu.

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