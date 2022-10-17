CHP'li Mehmet Göker'den Bakan Soylu ve Koca'ya tepki: Cenazede gülünmez, biraz olsun saygı
Politika Haberleri
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatlarını kaybeden işçilerden birinin cenaze töreninde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuştuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Milletvekili Mehmet Göker, "Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!" ifadelerini kullandı.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 41 madencimiz hayatını kaybederken, faciada yitirdiğimiz işçilerden birinin cenaze töreninde kaydedilen görüntüye CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'den sert tepki geldi.
CHP'Lİ GÖKER: BİRAZ OLSUN SAYGI
Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fısıldaştığı görüntüleri paylaşan CHP'li Göker, "Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!" ifadelerini kullandı.