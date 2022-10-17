CHP'li Mehmet Göker'den Bakan Soylu ve Koca'ya tepki: Cenazede gülünmez, biraz olsun saygı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatlarını kaybeden işçilerden birinin cenaze töreninde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuştuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Milletvekili Mehmet Göker, "Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!" ifadelerini kullandı.