CHP'li Köksal: Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne suç duyurusu hedef Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "MHP'ye yakınlığıyla bilinen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay dosyasında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hedefin aslında Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak olduğu açık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararıyla ilgili suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Köksal, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sarayın MHP eliyle Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak için harekete geçmesiyle başlayan süreçte, AYM sürekli yıpratılmaya çalışıldı ve son tahlilde MHP'ye yakınlığıyla bilinen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay dosyasında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hedefin aslında Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak olduğu açık. Bu noktada AKP'deki şahin kanadı ve MHP'nin birlikte hareket etmekle birlikte buna karşılık olaylara daha ılımlı bakan diğer kanat ise Anayasal sınırlardan çıkılmaması gerekliliğini savunuyor. İktidar içindeki bu iç savaşta kim galip gelecek göreceğiz lakin bilinen bir gerçek var ki Anayasa'nın 153'üncü maddesi açıktır. Anayasa Mahkemesi'nin kararları, tüm kurumları, tüm kişileri, 7'den 77'ye herkesi bağlar.

"AYM KARARLARINI UYGULAMAK HUKUKİ ZORUNLULUKTUR"

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak hukuki bir zorunluluktur. Bu zorunluluk gereği kişileri serbest bırakmayıp cezaevinde tutmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu oluşturur. Bu yüzden Can Atalay derhal tahliye edilmelidir. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay üyeleri ile ilgili de hukuken gereği yapılmalıdır. Dünyada ilk kez Anayasa Mahkemesi üyeleri, verdikleri karar nedeniyle alt mahkeme tarafından suç işledikleri ithamı ile karşılaştı. Yargıtay, Can Atalay dosyasında 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu hukuka darbedir. Adaletin temeline dinamit koymaktır. Anayasayı yok saymaktır. Bu utanç da bu ülkeye yeter!"