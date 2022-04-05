CHP'li Köksal: 'Sorunlara karşı duyarsız bir AKP'yle karşı karşıyayız'

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Sorunları çözmekten uzak ve yaşanan sorunlara karşı son derece duyarsız bir AKP ile karşı karşıyayız." dedi.

Köksal, Meclis'te, CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve partililerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, 20 yıllık AK Parti iktidarında vatandaşın sorunlarına çözüm bulunamadığını öne sürdü.

Sorunların arttığı bir iktidarla karşı karşıya olduklarını ileri süren Köksal, esnafın kan ağladığını, üreticilerin sıkıntı çektiğini, çiftçinin mazot, yem, gübre zamlarıyla baş edemediğini, vatandaşın faturalarını ödeyemediğini ve her gün yoksulluğun arttığını iddia etti.

Rekor bir işsizlik oluştuğunu savunan Köksal, "Sorunları çözmekten uzak ve yaşanan sorunlara karşı son derece duyarsız bir AKP ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

CHP Aksaray İl Başkanı'nın, ildeki sorunları anlatmak için Meclis'te olduğunu dile getiren Köksal, il başkanlığının sorunların çözümü için yağmur çamur demeden mücadele ettiğini, bu mücadelede onlara omuz verip, destek olacaklarını dile getirdi.

Daha sonra Ertürk, kentte yaşandığını iddia ettiği sıkıntılara dair bilgi verdi.