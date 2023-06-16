CHP'li Köksal, Şentop ve ailesine birden fazla araç tahsis edildiği iddiasını Meclis'e taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ailesinin kullanımına birden fazla araç tahsis edildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Köksal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, 'Şentop ve ailesinin kullanımına, görev süresi bitmesine rağmen, Ankara ve İstanbul'da olmak üzere birden fazla araç tahsis edildiği doğru mudur' diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ailesinin kullanımına birden fazla araç tahsis edildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Köksal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, "Şentop ve ailesinin kullanımına, görev süresi bitmesine rağmen, Ankara ve İstanbul'da olmak üzere birden fazla araç tahsis edildiği doğru mudur" diye sordu.

Burcu Köksal, Mustafa Şentop ve ailesinin kullanımına birden fazla araç tahsis edildiği iddiasıyla ilgili, Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Köksal, Kurtulmuş'a, "TBMM eski başkanlarına birer araç tahsis edilmektedir. Ancak bir önceki TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ailesinin kullanımına, görev süresi bitmesine rağmen, Ankara ve İstanbul'da olmak üzere birden fazla araç tahsis edildiği doğru mudur" diye sordu.

Köksal, Şentop ve ailesinin kullanıma tahsis edilen araçların marka ve modellerini de açıklanmasını isteyerek Kurtulmuş'a şu soruları yöneltti:

"Bu araçlar için kaç personel görevlendirilmiştir ve TBMM Başkanı'nın görev süresi dolduktan sonra bu araçlar için ne gibi harcamalar yapılmıştır, bu harcamaların tutarı nedir? Görev süresi biten TBMM Başkanı'na birden fazla araç tahsisi ile bunlara ilişkin yapılan harcamalar ve ek personel görevlendirilmesi hangi mevzuat uyarınca yapılmıştır?

" MUSTAFA ŞENTOP'UN, GÖREVDEN AYRILMADAN ÖNCE ŞOFÖRÜNE ŞEF UNVANI VERDİĞİ DOĞRU MUDUR"

Görev süresi biten TBMM Başkanı'na ayrıcalık tanınması konusunda yapılan işlemler hakkında inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz? Mustafa Şentop'un, görevden ayrılmadan önce şoförüne şef unvanı verdiği doğru mudur? TBMM Görevde Yükselme Yönetmeliği'ne göre şeflik unvanı sınavla kazanılmaktadır. Mustafa Şentop'un şoförü şeflik sınavına girmiş midir, eğer girdi ise yazılı sınavda kaç puan almıştır? Eğer sınava girmeden şeflik aldı ise bu işlem hangi mevzuata göre yapılmıştır? Mustafa Şentop'un görev yaptığı dönemde, yazılı sınava girmeden kaç kişi şef yapılmıştır?"