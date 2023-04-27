CHP'li Killik 'Demokrasi Bileti' uygulamasını bugün hayata geçirdik

Vatandaşların bağış yolu ile kampanyaya destek verilebileceğini kaydeden Killik, Sistem çok basit; 'demokrasibilet.org' adresine giriyorsunuz. Eğer bağışçı iseniz, 'bağış yapmak istiyorum' seçeneğine tıklayarak ödeme bölümüne geçiyorsunuz. Buradan 500 TL ve katlarında kupon bağışlayabiliyor ya da IBAN kullanarak gönlünüzden geçen bağışı yapabiliyorsunuz. Peki öğrenci arkadaşım sen ne yapacaksın Sadece e-Devlet'ten alınmış öğrenci biletini sisteme yüklemen ve gideceğin şehri seçmen yeterli. Gerisini bize bırak, sandığa git oyunu kullan ifadelerini kullandı.