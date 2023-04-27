CHP Gençlik Kolları 'Demokrasi Bileti' uygulamasını başlattı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, öğrencilerin ikamet ettiği şehre giderek ok kullanması için yaşayabilecekleri ekonomik engelleri kaldırmak amacıyla 'Demokrasi Bileti' uygulamasını bugün itibarıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

CHP'li Gençosman Killik, 'Demokrasi Bileti' uygulamasına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Killik, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin haziran ayından mayısa çekilmesinin tek sebebinin, öğrencilerin ikametgah problemiyle oy kullanmada sorun yaşaması isteği olduğunu savundu. Öğrencilerin, ikamet ettiği şehre giderek oy kullanmasının önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırmak amacıyla 'Demokrasi Bileti' kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçirdiklerini belirten Killik, "Bu harekete öncülük etmekten gurur ve onur duyuyoruz. Bizi en çok mutlu eden konulardan birisi de şu; biz bu kampanyayı parti üyelerimiz için yapmıyoruz. Sadece kendi seçmenimiz, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar için yapmıyoruz. 'Benim verecek oyum, ülkemin geleceği için söyleyecek sözüm var' diyen herkes için yapıyoruz" diye konuştu.Vatandaşların bağış yolu ile kampanyaya destek verilebileceğini kaydeden Killik, "Sistem çok basit; 'demokrasibilet.org' adresine giriyorsunuz. Eğer bağışçı iseniz, 'bağış yapmak istiyorum' seçeneğine tıklayarak ödeme bölümüne geçiyorsunuz. Buradan 500 TL ve katlarında kupon bağışlayabiliyor ya da IBAN kullanarak gönlünüzden geçen bağışı yapabiliyorsunuz. Peki öğrenci arkadaşım sen ne yapacaksın? Sadece e-Devlet'ten alınmış öğrenci biletini sisteme yüklemen ve gideceğin şehri seçmen yeterli. Gerisini bize bırak, sandığa git oyunu kullan" ifadelerini kullandı.