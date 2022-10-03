CHP'li Kılıç, muhtarlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi Politika Haberleri CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, muhtarlıkların fatura giderlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, muhtarlıkların fatura giderlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi. Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun'da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklif, köy ve mahalle muhtarlıklarının elektrik, su ve ısınma fatura bedellerinin İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını; İçişleri Bakanlığının her yıl kaymakamlıklara bu giderlerle ilgili bütçe aktarımında bulunmasını içeriyor. Politika Kaynak: AA / Gazi Nogay Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanlığı Milletvekili İzmir Politika Haberler

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