CHP'li Kaya: "YKS'de hiçbir test grubunda başarı ortalaması yüzde 50'ye bile ulaşamamıştır" - Haberler

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CHP'li Kaya: "YKS'de hiçbir test grubunda başarı ortalaması yüzde 50'ye bile ulaşamamıştır"

AA - İsmail Çimen - Politika
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CHP'li Kaya: 'YKS'de hiçbir test grubunda başarı ortalaması yüzde 50'ye bile ulaşamamıştır'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre hiçbir test grubunda başarı ortalamasının yüzde 50'ye ulaşamadığını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre hiçbir test grubunda başarı ortalamasının yüzde 50'ye ulaşamadığını belirtti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, YKS sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak, alınan puanların pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan eğitim sisteminin içinde bulunduğu kaosu ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Sınavda sorulara verilen doğru yanıt sayısı ortalamalarının "hayal kırıklığından öteye geçemediğini" belirten Kaya, "Taban puan kaldırılarak öğrencilere verilen çek karşılıksız çıktı. Açıklanan sonuçlar eğitimin içinde bulunduğu içler acısı durumu ortaya koymaktadır. YKS'de hiçbir test grubunda başarı ortalaması yüzde 50'ye bile ulaşamamıştır. Bu sistem matematiği çözemeyen, kendi dilini bilmeyen, tarihine yabancı, coğrafyasına uzak bireyler yetiştirmektedir." dedi.

Tercih yapılırken bir uzmandan destek alınmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Kaya, "Bu sene sınava girenlerin sayısı arttığı için puanla sıralama arasındaki açı farkı büyüdü. Yani aldığınız puanla sıralamanız arasında ciddi bir değişiklik olacak. Sınava girenlerin artması, geçen seneki tercih algoritmasını tamamen değiştirdiği için tercihlerde mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerekiyor." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ankara Politika Haberler

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