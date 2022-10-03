CHP'li Kaya: 'Milli eğitimde yapılan savurganlıkları doğru bulmuyoruz'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "milli eğitimde yapılan savurganlıkları asla doğru bulmadıklarını" söyledi.

Kaya, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sayıştayın her yıl düzenli olarak kurumları incelediğini ve ilgili raporlarını yayımladığını anımsattı.

Raporların sonuçlarının gereğinin yapılmasının önemli olduğunu ancak birçok kurumun bunu göz ardı ettiğini ileri süren Kaya, "Sayıştay raporlarında tespit edilen usulsüz uygulamaların Milli Eğitim Bakanlığında da mevcut olduğunu" savundu.

Kaya, "Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından temel eğitim ve ortaöğretim kurumları adına satın alınan demirbaşların okullara devrine yönelik olarak yapılan muhasebe kayıtlarının hatalı ve eksik olduğu tespit edilmiş. Bu ve benzer şekilde birçok faaliyette usulsüzlük mevcut. Sayıştay raporlarında çok açık ve net tespitler bulunmaktadır. Milli eğitimde yapılan savurganlıkları asla doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Sayıştay raporuna göre 138 bin 393 öğretmene ihtiyaç olduğunu; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu açığın kapatılması noktasında çaba sarf etmesini beklediklerini söyledi.

"Öğrencileri öğretmensiz bırakmaktan vazgeçin" diyen Kaya, "Gelin hep birlikte yeni bir öğretmen meslek kanunu çıkaralım. Yaşanan sorunu hep beraber çözelim." diye konuştu.